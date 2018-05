Verstappen snelste op testdag in Barcelona

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden op de eerste van twee testdagen in Barcelona. Hij kwam tot een tijd van 1.17,528. Verstappen reed 148 ronden.

Carlos Saiz was goed voor de op een na beste tijd. De Spanjaard was in zijn Renault 0,034 langzamer dan de Nederlander. Derde in tijd werd de Duitser Sebastian Vettel in zijn Ferrari, 0,131. Wereldkampioen Lewis Hamilton noteerde in zijn Mercedes de zesde tijd.

,,Het ging er om de wagen en de banden nog beter te leren begrijpen”, zei Verstappen over het doel van de trainingen. ,,We hebben kunnen doen wat we van plan waren en alles is goed uitgepakt. Ik ben tevreden over deze dag. Het zit er nu op hier in Barcelona wat mij betreft. Mijn volgende stop is komende zondag in Zandvoort, waar ik samen met Daniel Ricciardo en David Coulthard een demonstratie ga verzorgen.”

Afgelopen zondag werd Verstappen derde in de Grand Prix van Spanje op het circuit van Barcelona, zijn eerste plaats op het podium dit seizoen. Hamilton won.