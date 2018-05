Vertraging nieuw contract Hamilton

Al voor de eerste Formule 1-race van het seizoen riep Mercedes dat de contractverlenging van Lewis Hamilton op een haar na rond was, maar na vijf grands prix ontbreekt nog altijd de handtekening van de viervoudig wereldkampioen. Teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal bekende na de Grand Prix van Spanje dat de onderhandelingen vertraging hebben opgelopen. ,,We hadden de laatste weken andere prioriteiten. We waren niet tevreden over de prestaties van de auto en wilden dat eerst oplossen.”

Hij benadrukte opnieuw dat er geen enkele twijfel bestaat over een langere samenwerking tussen Mercedes en Hamilton. De Brit rijdt sinds 2013 voor Mercedes en won drie van zijn vier wereldtitels in de Duitse bolide. Zijn huidige contract loopt aan het einde van dit seizoen af. ,,We willen hem niet kwijt en hij piekert er niet over naar een ander team over te stappen. We hebben gezamenlijk besloten de gesprekken over de afronding van het nieuwe contract even te parkeren”, aldus Wolff.

Hamilton won zondag de race op het circuit van Barcelona. Hij was na afloop zeer tevreden over zijn bolide.