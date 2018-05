Volleybalsters beginnen met zege

De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste wedstrijd in de nieuwe competitie, de Nations League, gewonnen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was in het Russische Jekaterinenburg met 3-0 (25-20 26-24 25-13) te sterk voor Thailand.

De Nations League is de vervanger van de World Grand Prix. In totaal doen er zestien landen mee, die vijf driedaagse toernooien spelen. Nederland komt twee keer in actie in eigen land, in mei in Apeldoorn en in juni in Rotterdam.

Oranje speelt in Jekaterinenburg verder nog tegen Argentini√ę (woensdag) en Rusland (donderdag).