Allardyce alweer weg bij Everton

De samenwerking tussen Everton en Sam Allardyce heeft niet lang geduurd. De club uit de Engelse competitie meldt dat de trainer vertrekt. Allardyce ondertekende eind november een contract voor anderhalf jaar bij Everton, waar hij de ontslagen Ronald Koeman opvolgde.

Everton ziet geen toekomst in Allardyce. ,,We hebben besloten dat we deze zomer, als onderdeel van ons meerjarenplan, een nieuwe manager zullen benoemen”, aldus bestuursvoorzitter Denise Barrett-Baxendale.

Onder leiding van de 63-jarige Allardyce eindigde Everton, waar de Nederlander Davy Klaassen onder contract staat, als achtste in de Premier League. Eerder was hij bondscoach van Engeland. Allardyce werd al snel weggestuurd, na in opspraak te zijn geraakt door dubieuze uitspraken in een interview door undercoverjournalisten.

Wie Allardyce bij Everton opvolgt, is nog niet bekend.