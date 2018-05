Goede start Nadal, Thiem al uitgeschakeld

Rafael Nadal is goed begonnen aan het masterstoernooi van Rome. In zijn eerste partij sinds zijn verliespartij in Madrid gunde hij de Bosniër Damir Dzumhur slechts één game: 6-1, 6-0.

Nadal hoefde in de eenzijdige partij, die precies een uur duurde, geen breakpoint toe te staan.

Vorige week leed Nadal in Madrid zijn eerste nederlaag op gravel sinds vorig jaar in Rome. Beide keren was de Oostenrijker Dominic Thiem hem de baas.

Van Thiem heeft Nadal deze week geen last meer, want de nummer acht van de wereld werd geklopt door de Italiaan Fabio Fognini. Thiem reikte vorig jaar tot de laatste vier.

Nadal won het toernooi in Rome al zeven keer, maar tijdens de laatste vier edities was hij niet de beste.