Griekspoor vervangt Haase op Melkhuisje

Tallon Griekspoor neemt de plaats in van Robin Haase bij de tweede editie van de Melkhuisje Masters. De 21-jarige tennisser is aangewezen als vervanger omdat Haase niet op tijd terug is in Nederland. De Hagenaar staat in de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome, waar het programma door regenval vertraging opliep.

De Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez, de Chileen Nicolas Jarry en de Rus Aleksandr Búblik zijn de andere drie deelnemers aan de Melkhuisje Masters.

Griekspoor, die 225e staat op de wereldranglijst, speelt het toernooi in Hilversum ter voorbereiding op het kwalificatietoernooi van Roland Garros.

De Melkhuisje Masters zijn van donderdag tot en met zaterdag op het tennispark van HLTC ’t Melkhuisje in Hilversum, waar tot 1995 een ATP-toernooi plaatsvond. De vier deelnemers spelen in een poulesysteem tegen elkaar. Vorig jaar ging de eindzege naar Haase.