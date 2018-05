Olde Heuvel aan beterende hand

De door een hersenbloeding getroffen oud-schaatser Wouter olde Heuvel is aan de beterende hand. De 31-jarige tweevoudig Nederlands kampioen allround verwacht volgende week uit het ziekenhuis te worden ontslagen. ,,Al zal het nog wel even duren om weer helemaal de oude te worden”, laat hij weten aan de NOS.

Olde Heuvel belandde twee weken geleden in het Universitair Medisch Centrum van Groningen nadat hij plotseling zware hoofdpijn had gekregen tijdens een fietsrit. ,,Ik vertrouwde dat niet. Ik begon te braken en heb toen zelf nog een ambulance kunnen bellen”, vertelde Olde Heuvel, die lange tijd ploeg- en trainingsmaat was van Sven Kramer bij de ploegen TVM en Lotto-Jumbo. Hij won met onder anderen Kramer twee keer goud op de ploegachtervolging bij de WK afstanden.

,,Ik heb geen uitval in m’n armen, benen of elders. Ik kan alles zelf en ben van de monitoren en bedrading af. Ik ben wel snel moe en kan veel prikkels nog niet aan. Maar ik ben aan de beterende hand en heb veel geluk gehad”, aldus Olde Heuvel.