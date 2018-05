Phoenix Suns mag in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA als eerste ploeg een keuze maken in het aanbod van talenten voor het nieuwe seizoen. De Suns kwamen tijdens de loting als winnaar uit de bus, gevolgd door Sacramento Kings en Atlanta Hawks.

De veertien teams die zich niet voor de play-offs kwalificeerden, krijgen voorrang bij de NBA Draft die 21 juni in het Barclays Center in New York plaatsvindt.