Ploegleider Dumoulin: gecoacht om te winnen

Arthur van Dongen ziet de vooruitgang bij zijn kopman Tom Dumoulin. ,,Voor het eerst heb ik deze rit gecoacht om te winnen. Ik denk dat Tom steeds dichterbij komt, en het was mooi om hier voor de overwinning te kunnen rijden”, zei de ploegleider van Team Sunweb na de elfde etappe. ,,Al is het dan net niet gelukt.” Dumoulin werd tweede, kort achter klassementsleider Simon Yates.

Een verrassing vond hij de tweestrijd op de laatste meters niet. ,,Het duel spitst zich steeds meer toe op Tom en Yates, op een aankomst als deze. En ik verwacht ook in het verdere verloop van de ronde dat het zo zal gaan. Yates is nog altijd de beste, maar de krachtsverhoudingen komen anders te liggen. Tot nog toe heeft Yates op elke klim bewezen dat hij bergop nog echt de beste is. Er gaat nog veel gebeuren. De grote ‘keypoint’ worden de beklimming naar de Zoncolan en de tijdrit, daarna gaan we de balans weer opmaken.’’