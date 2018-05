Yates: Dumoulin is aan het groeien

Hoewel Simon Yates in de elfde etappe van de Giro zijn voorsprong in het klassement op Tom Dumoulin iets zag toenemen, riep de Brit de Nederlander min of meer tot favoriet uit. ,,Hij is aan het groeien. En dat is niet zo goed voor mij.”

,,Ik ben blij dat ik opnieuw een paar seconden op Tom heb gewonnen”, vervolgde Yates. ,,Maar de manier waarop hij in de laatste kilometers de achtervolging op mij inzette, was indrukwekkend. Hij maakte een veel betere indruk dan bij de voorgaande steile aankomsten.”

Yates won de rit nog wel, met 2 seconden voorsprong op Dumoulin. In het klassement heeft de Brit een marge van 47 seconden op zijn voornaamste belager.