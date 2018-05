Acht Nederlanders in 24 Uur van Le Mans

De 86e editie van de 24 Uur van Le Mans telt in totaal acht Nederlanders, met daarbij een prominente rol van Renger van der Zande. Hij is de enige die in de eliteklasse LMP1 uitkomt.

Van der Zande debuteert in het weekeinde van 16 en 17 juni in de beroemde langeafstandsrace. Hij vormt samen met de Zweed Henrik Hedman en de Brit Ben Hanley het rijderstrio van de BR1-bolide van Dragonspeed.

Van der Zande heeft geduchte concurrentie in de topklasse, met de Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso als een van de favorieten voor de eindzege. Alonso rijdt voor Toyota. Oud-wereldkampioen Formule 1 Jenson Button maakt ook zijn debuut in de LMP1-klasse voor SMP Racing in een BR1.

De meeste Nederlanders zijn vertegenwoordigd in de LMP2-klasse. Titelverdediger Ho-Pin Tung bestuurt weer de Oreca van het team van de bekende stuntman Jackie Chan. Veteraan Jan Lammers, Giedo van der Garde en Jumbo-topman Frits van Eerd zijn het volledig Nederlandse team in deze klasse met hun Dallara.

Jeroen Bleekemolen gaat op voor zijn dertiende deelname in de 24 Uur van Le Mans. Hij doet dat in de amateurklasse van de GTE.