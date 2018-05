Bennett sprint naar ritwinst op circuit Imola

De Ier Sam Bennett heeft zijn tweede ritzege in de Ronde van Italië te pakken. Hij spurtte in de twaalfde etappe naar de winst op het circuit van Imola. De Nederlander Danny van Poppel uit de Lotto-Jumboploeg kwam als tweede over de finish. Dat was zijn beste uitslag tot nog toe in deze Giro.

Tom Dumoulin finishte in de eerste groep, evenals rozetruidrager Simon Yates. Daardoor veranderde er in het algemeen klassement niets; Dumoulin blijft tweede op 47 seconden van de Britse leider.

De 214 kilometer lange vlakke rit van Osimo naar Imola gaf een vertrouwd beeld. Een klein groepje mocht lang op avontuur, maar kreeg niet de kans weg te blijven. Op 20 kilometer van het einde, toen de renners in de stromende regen fietsten, werden de vluchters bijgehaald.

De Italiaan Diego Ulissi en de Colombiaan Carlos Betancur probeerden op een klimmetje van vierde categorie op 12 kilometer van de meet ervandoor te gaan, maar ook zij kregen niet de ruimte. De Sloveen Matej Mohoric zette in de laatste kilometers stevig door; hij werd echter vlak voor de finish op het racecircuit voorbijgereden door Bennett. De Ier van Bora-hansgrohe trok de sprint van ver aan en bleek over de sterkste benen te beschikken. Hij won eerder deze Giro ook de zevende etappe.

Van Poppel stootte door naar voren, maar kreeg het gaatje niet meer dicht. Hij kon tevreden zijn met zijn tweede plaats na twee keer eerder als vijfde te zijn geëindigd in de massaspurts. ,,Bennett verraste me, hij ging heel vroeg aan. Dat was slim van hem. Maar ik voel me steeds beter en kom dichterbij”, sprak hij op Eurosport.