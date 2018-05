Bogaerts slaat zege binnen met homerun

Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox met zijn vijfde homerun van dit seizoen de winst bezorgd op Oakland Athletics. De 25-jarige Arubaan, international van Oranje, sloeg de bal in de zesde inning over de hekken van Fenway Park met twee ploeggenoten op de honken. Bogaerts zorgde er daarmee voor dat de Red Sox uitliepen van 3-2 naar 6-2. Oakland Athletics wist de achterstand nog wel te verkleinen tot 6-4, maar de ferme klap van Bogaerts bleek genoeg voor de zege.

De korte stop van de Red Sox was vooral in het begin van het seizoen in de MLB op dreef, onder meer met twee grandslam-homeruns (een homerun met alle honken bezet). Met 29 overwinningen tegenover veertien nederlagen staat Boston Red Sox op de tweede plaats in de competitie, achter New York Yankees (28-12).