Dumoulin favoriet onder ploegleiders

Hoewel er langzamerhand aardig tekening komt in de strijd om de eindzege in de Giro d’Italia, zijn de ploegleiders bepaald niet unaniem als het gaat om de aanstaande winnaar. Een rondvraag leert dat Simon Yates het moet afleggen tegen vooral Tom Dumoulin en Thibaut Pinot. Ook opmerkelijk: Chris Froome wordt alleen nog gezien als kandidaat-winnaar door zijn eigen teamchef Nicolas Portal. Dumoulins naam wordt het meest genoemd onder alle ploegleiders in de ronde.

In het kamp van Team Sunweb legt Marc Reef graag de druk bij de Fransman van Groupama-FDJ. ,,Pinot laat voorlopig een stabiel niveau zien, hij kan een goede tijdrit rijden en bergop is hij momenteel na Yates de beste. Maar het zijn wel steeds ritten geweest met één beklimming. Straks de etappe naar de Zoncolan, de dag erna naar Sappada en de ritten 19 en 20: dat zijn meer de ritten voor Pinot. Dan komt hij bovendrijven. Maar het betekent niet dat ik nu minder vertrouwen heb in Tom”, aldus de Twent.

Martial Gayant, ploegleider van Pinot, ziet in het duo Yates-Dumoulin de voornaamste kanshebbers. ,,Zonder een voorkeur te hebben”, zegt de voormalige knecht van Bernard Hinault. ,,Het is voor mij fiftyfifty.” Voor Sky’s eerste man in de ploegleiderswagen, Nicolas Portal, blijft Chris Froome dé man. ,,Natuurlijk geloof ik nog in zijn kansen. Chris is een speciale coureur. Hoewel zijn start van de ronde bepaald niet goed is geweest, zien we hem verbeteren. Hij is viervoudig winnaar van de Tour, veroverde vorig jaar de Vuelta; we weten waartoe hij in staat is, ongeacht de achterstand die Froome nu heeft”, oordeelt Portal.

Matthew White, de sportief verantwoordelijke van Mitchelton-Scott, ziet zijn aanvoerder Simon Yates nog steeds als de aanstaande triomfator van de 101e Giro. ,,Dat hoop en denk ik, al moeten we eerlijk zijn: Dumoulin heeft op de beklimmingen nog weinig tijd verloren. Dát wordt voor Simon de grootste uitdaging in de tijdrit daags na de rustdag”, aldus White. ,,Want dat is echt een parcours voor Dumoulin.”