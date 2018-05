Luiten ploetert in Belgian Knockout

Golfer Joost Luiten heeft dicht bij huis een slechte beurt gemaakt. De Rotterdammer ploeterde op de greens in de eerste ronde van de Belgian Knockout in Antwerpen. Met een score van 73 slagen, drie boven par, viel hij in de tussenstand buiten de eerste honderd.

,,Dit was heel slecht. Ik wist zelfs van binnen een meter de bal niet in de hole te putten”, mopperde hij op zijn website. ,,Hier word ik niet vrolijk van. De greens zijn hobbelig en bij hobbelgreens sta ik zonder vertrouwen te putten. Dat weet ik van mezelf.” Luiten noteerde in zijn ronde vier bogeys en één double bogey tegen drie birdies.

Het toernooi op golfbaan Rinkven is nieuw op de Europese Tour. Ook het format is anders. Na de eerste twee ronden gaan de beste 64 man-tegen-man door in een knock-outsysteem.