Russische antidopingbureau blijft geschorst

Het WADA trekt de schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada voorlopig niet in. Dat besloot het uitvoerend comité van het internationale dopingbureau tijdens een bijeenkomst in Montreal in Canada. ,,Er is niets veranderd”, aldus directeur Olivier Niggli.

De schorsing werd eind 2017 met een half jaar verlengd. In maart liet het WADA nog weten lichte verbetering te zien bij Rusada, maar donderdag was van optimisme weinig sprake.

Het Rusada verloor in 2015 zijn accreditatie na een rapport over grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek. Daarna volgden de schandalen en schorsingen elkaar op. Een rapport van Richard McLaren toonde twee jaar terug aan dat er tijdens de Winterspelen van 2014 sprake was van een door de staat ondersteund dopingprogramma. De Russen mochten in februari bij de Winterspelen in Zuid-Korea niet onder de eigen vlag optreden en alleen sporters met een aantoonbaar ‘schoon’ verleden waren welkom.