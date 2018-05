Schuurs naar kwartfinale dubbelspel Rome

Demi Schuurs heeft in het dubbelspel de kwartfinales bereikt van het WTA-toernooi van Rome. De Nederlandse tennisster was samen met de Australische Ashleigh Barty in drie sets te sterk voor het Russisch/Tsjechische duo Alla Koedriavtseva/Renata Voracova: 4-6 6-4 10-2.

Schuurs en Barty, die in de Italiaanse hoofdstad als achtste zijn geplaatst, treffen voor een plaats in de halve eindstrijd de Britse Johanna Konta en de Chinese Shuai Zhang of de Australische Daria Gavrilova en de Taiwanese Su-wei Hsieh.

Schuurs schreef dit jaar samen met de Belgische Elise Mertens de toernooien van Brisbane en Hobart op haar naam. In Miami strandde het koppel in de halve eindstrijd.