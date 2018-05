Van Poppel baalt en is toch tevreden

Danny van Poppel liet zich in de finale van de twaalfde etappe van de Ronde van Italië verrassen door Sam Bennett. De Ierse wielrenner ging op het circuit van Imola vroeg aan en spurtte met overmacht naar de winst. De Nederlander van Lotto-Jumbo eindigde als tweede, zijn beste klassering in deze Giro. ,,Hij verraste me echt. Ik dacht dat het zijn lead-out was (laatste helper die de sprint aanjaagt), maar het was Bennett zelf”, zei Van Poppel aan de finish.

Helpers had Van Poppel niet meer in de slotfase, dus hij moest het helemaal op eigen kracht doen. ,,Ik baal wel, maar aan de andere kant ben ik ook wel tevreden. Er had wel meer ingezeten. Dit is een gemiste kans. Maar er komen er meer. Ik was goed. Ik moet het echt hebben van die klimmetjes en dan nog sprinten, zoals in deze etappe. Ik was denk ik een van de snellere.”

Van Poppel was alert op het laatste klimmetje, op 12 kilometer van de meet. ,,Het brak achter mij. Ik zat in het eerste gedeelte van de groep en probeerde me rustig te houden en de slotklim over te komen. Omdat het regende werd het nog veel zwaarder en daardoor wist ik dat het niet zomaar een sprintje zou worden.”

Ploegleider Grischa Niermann vertelde dat de renners van Lotto-Jumbo in de laatste 30 kilometer extra werk moesten verzetten om de achterop geraakte kopman George Bennett terug te brengen naar voren. Daarom was er geen helper meer over om het voorbereidende werk voor Van Poppel te doen. ,,Sam Bennett wint met 10 meter voorsprong, dus daar moeten we dan vrede mee hebben. Het was heel chaotisch, dat wisten we van tevoren al. Dat slechte weer kwam er nog bij, iets dat we niet hadden verwacht. Met een tweede plaats voor Danny moeten we tevreden zijn, want Bennett was veel te sterk.”