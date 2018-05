Volleybalster Buijs terug naar Italië

Volleybalster Anne Buijs gaat weer in Italië spelen. De 26-jarige international van Oranje, momenteel met de nationale ploeg actief in de Nations League, heeft een contract getekend bij Saugella Team Monza. Buijs speelde dit seizoen voor de Turkse club Nilüfer Belediyespor, na een avontuur in Brazilië.

De volleybalster was in Rio de Janeiro blijven hangen na de Olympische Spelen van 2016, waar ze met Oranje net naast de medailles greep (vierde). Buijs kwam een jaar uit voor de Braziliaanse recordkampioen Rexona Sesc uit Rio de Janeiro. Ze gaat nu terug naar de sterke Italiaanse competitie, waarin ze tijdens het seizoen 2013-2014 al uitkwam voor Busto Arsizio. ,,Ik heb de afgelopen jaren in veel landen gespeeld en ik bewaar goede herinneringen aan de Serie A1”, zegt Buijs.