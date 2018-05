Honkballer Xander Bogaerts blijft goed presteren voor zijn club Boston Red Sox in de Major League. Met zijn zesde homerun van het seizoen had hij een groot aandeel in een zege op Baltimore Orioles: 6-2.

Bogaerts sloeg de bal met twee man op de honken over het hek. Die rake slag leverde zijn ploeg drie punten op. Boston staat tweede in de America League East, achter koploper New York Yankees.