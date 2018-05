Derde ritzege Viviani, Van Poppel nu derde

De dertiende etappe in de Ronde van Italië is een prooi geworden voor Elia Viviani. De Italiaanse wielrenner van Quick-Step was in de eindsprint van het peloton de snelste. Het was zijn derde dagzege in deze Giro. De Ier Sam Bennett, de winnaar van de twaalfde etappe, moest deze keer genoegen nemen met de tweede plek. Danny van Poppel eindigde als derde. De Nederlandse coureur van Team LottoNL-Jumbo kwam donderdag als tweede over de finish.

De weinig opwindende rit voerde het peloton over een vrijwel vlak parcours van 180 kilometer tussen Ferrara en Nervesa della Battaglia. Op ongeveer 20 kilometer van de finish wachtte de enige helling van de dag, die verder niet van invloed was op het koersverloop.

In het algemeen klassement veranderde niets. De Brit Simon Yates bleef aan kop, gevolgd door Tom Dumoulin op 47 seconden.