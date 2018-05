Gaviria grijpt zege in vijfde rit Californië

Fernando Gaviria heeft de vijfde etappe in de Ronde van Californië gewonnen. De Colombiaanse wielrenner van Quick-Step was de snelste in de massasprint na 176,5 kilometer in Elk Grove. De sprinter die ook al de eerste etappe op zijn naam schreef bleef de Australiër Caleb Ewan en de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan voor.

De leiderstrui blijft om de schouders van Tejay van Garderen. De Amerikaanse kopman van BMC heeft 23 seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal.

De renners hebben in Californië nog twee etappes te gaan. Vrijdag volgt een bergetappe met finish in South Lake Tahoe na twee beklimmingen van de derde, drie van de tweede en twee van de eerste categorie.