Gesink hoopt op een verrassing in de bergen

Robert Gesink keek na de vrijwel vlakke dertiende etappe in de Ronde van Italië (,,ik heb lekker meegereden”) hoopvol vooruit naar het zware weekeinde. Zowel zaterdag, met de slotbeklimming van de gevreesde Zoncolan, als zondag tijdens een nieuwe krachtproef in de bergen zal veel van de benen worden gevraagd. De 31-jarige wielrenner van LottoNL-Jumbo mikt op een verrassingsaanval, maar beseft terdege dat de klassementsrenners en hun ploegen heel attent zullen rijden.

,,Ik weet ook niet of de rit naar de Zoncolan echt een kans is voor mij”, liet de nummer 49 van het klassement weten. ,,Deze berg is super steil en daardoor in het voordeel van de kleine mannetjes. Kijk, de hele Giro is er pas een keer een ontsnapping geweest die naar de streep is gereden. Het zal vast nog wel een keer lukken, maar heel veel kansen zijn er nog niet geweest.”