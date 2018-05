Halep als nummer 1 naar Roland Garros

Tennisster Simona Halep gaat als nummer één van de wereld toewerken naar Roland Garros. De Roemeense verzekerde zich vrijdag van een langer verblijf aan kop van de mondiale ranglijst door de halve finales te halen op het WTA-toernooi in Rome. Halep had in de kwartfinale weinig te duchten van de Française Caroline Garcia, die keer op keer haar service inleverde (6-2 6-3).

Om de nummer één te blijven, moest de 26-jarige Roemeense in Rome minimaal de kwartfinales halen én beter presteren dan haar voornaamste concurrente Caroline Wozniacki. De Deense nummer twee van de wereld werd vrijdag uitgeschakeld door Anett Kontaveit uit Estland (6-3 6-1).

Halep bereikte vorig jaar de finale in Rome, waarin ze verloor van Elina Svitolina uit Oekraïne. Om nu opnieuw de eindstrijd te halen, moet ze zaterdag de Russin Maria Sjarapova verslaan. De andere halve finale gaat tussen Kontaveit en Svitolina.