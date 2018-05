Kangert verlaat Giro

Tanel Kangert heeft de Ronde van Italië met maagproblemen verlaten. De renner van Astana gaat niet meer van start voor de dertiende etappe.

Astana meldde donderdag al dat Kangert zou opgeven. Maar de Est wilde het toch nog proberen en kwam acht minuten later over de finish dan de Ierse ritwinnaar Sam Bennett.

De dertiende etappe voert de renners van Ferrara naar Nervesa Della Battaglia en is 180 kilometer lang. De wegen zijn nagenoeg vlak, met een korte beklimming op 20 kilometer van de meet. Simon Yates rijdt opnieuw in de roze leiderstrui. Hij verdedigt een voorsprong van 47 seconden op Tom Dumoulin, zijn grootste rivaal. De twee zullen zich in de rit van vrijdag vermoedelijk koest houden, want zaterdag staat de rit naar de gevreesde en bijzonder steile Monte Zoncolan op het routeschema.