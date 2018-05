Luiten met eindsprintje naar tweede fase

Golfer Joost Luiten heeft zich goed hersteld van zijn matige openingsdag tijdens de Belgian Knockout in Antwerpen. De Rotterdammer ging rond in 68 slagen. Daarmee bleef hij 3 slagen onder het baangemiddelde (par). Op donderdag had Luiten nog 74 slagen nodig voor zijn omloop.

Met een score van 142 plaatste Luiten zich voor het tweede deel van het nieuwe evenement op de Europese Tour, dat een afwijkende opzet heeft. Na de eerste twee ronden gaan de eerste 64 van de ranglijst man-tegen-man door in een knock-outsysteem. Luiten belandde na twee ronden op de gedeelde 39e plaats.

De Nederlander bleef dankzij een sterke eindsprint in het toernooi. Hij produceerde op de zestiende hole zijn vierde birdie (-1) en op de zeventiende een eagle (-2). Daarmee werkte hij een eerdere bogey en een dubbele bogey weg.

Daan Huizing (144 slagen), Maarten Lafeber (147) en Reinier Saxton (151) haalden de tweede fase niet. De Spanjaard Jorge Campillo staat ook na de tweede dag op de eerste plaats, met een score van 134 slagen.