Motorcoureur Dovizioso langer bij Ducati

De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso rijdt ook de komende twee jaar voor het fabrieksteam van Ducati. De 32-jarige Dovizioso, vorig jaar tweede in het WK achter de Spanjaard Marc Márquez, rijdt sinds 2013 voor de Italiaanse fabrikant. De kopman van Ducati won vorig seizoen zes races en begon dit seizoen met winst van de Grote Prijs van Qatar, maar wist daarna het podium niet meer te halen.

Dovizioso staat na vier races op de vijfde plek in het WK-klassement met 46 punten, 24 minder dan titelhouder Márquez (Honda). Hij moet ook de Yamaha-coureurs Johann Zarco en Maverick Viñales voor zich dulden en landgenoot Andrea Iannone (Suzuki). Komende zondag is de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit van Le Mans. Doviziso was vrijdag de snelste tijdens de tweede vrije training. Hij zette met 1.31,936 een baanrecord neer.