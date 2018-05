Nadal treft Djokovic in halve finales Rome

Novak Djokovic heeft op het gravel in Rome zijn vechtersmentaliteit hervonden. De Servische tennisser bereikte de halve finales op het masterstoernooi in de Italiaanse hoofdstad door zich langs Kei Nishikori te knokken. Nadat de Japanner de eerste set met 6-2 had gewonnen, trok Djokovic het initiatief naar zich toe. De voormalige nummer 1 van de wereld toonde zich bijna ouderwets standvastig in de rally’s en zegevierde met 6-1 6-3.

Djokovic is op de weg terug na een elleboogblessure, die hem vorig seizoen lang aan de kant hield. De dertigjarige Serviër worstelde de afgelopen maanden met zijn vorm en fysieke gesteldheid, maar in Rome laat hij weer wat van zijn oude klasse zien.

Als beloning wacht nu een duel met Rafael Nadal. De Spaanse gravelkoning kan in Rome de koppositie op de wereldranglijst heroveren, die hij vorige week moest afstaan aan Roger Federer.