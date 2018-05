De 66e editie van Olympia’s Tour begint in Assen. Op dinsdag 11 september is in de hoofdstad van Drenthe tevens de finishplaats van de eerste etappe. De etappekoers eindigt zondag 18 september met een rit van Dreumel naar Beneden-Leeuwen.

,,Ik ben zeer tevreden over het etappeschema. We wilden weer een Olympia’s Tour door Nederland. Met twee etappes die een grote oversteek van het noorden naar het midden van het land maken, is dat goed gelukt”, aldus Thijs Rondhuis, koersdirecteur.

Olympia’s Tour verdween een aantal jaren terug bijna van de kalender. In 2014 volgde na jaren van financiële problemen een faillissement. De etappekoers maakte echter een doorstart en is sinds 2015 een wedstrijd voor beloften.