Paumen beëindigt hockeyloopbaan

Maartje Paumen stopt met hockeyen. De 235-voudig international gaat verder als trainster. Paumen is nu nog actief in België bij Royal Antwerp Hockey Club. De 32-jarige strafcornerspecialiste beëindigde na de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro al haar interlandloopbaan.

Paumen start haar carrière als coach bij de vrouwen van MOP uit Vught. Daar gaat ze aan de slag als assistent van hoofdtrainster Ageeth Boomgaardt. ,,Voor mij is het een mooie start om mij te ontwikkelen in het trainersvak. Ageeth is voor mij een prachtige mentor. Tevens staat er bij MOP een jonge ambitieuze groep meiden die beter wil worden. Dat heeft voor mij de doorslag gegeven. Met veel plezier geef ik mijn kennis en ervaring dan ook door aan dit team”, zegt Paumen, die liefst 195 keer scoorde voor Oranje en daarmee topscorer aller tijden is bij de Nederlandse vrouwen.

De Limburgse won met de hockeysters twee keer olympisch goud, in 2008 (Peking) en 2012 (Londen). Tijdens de laatste Spelen in Rio de Janeiro verloor Nederland de finale via shoot-outs van Groot-Brittannië. Naast de twee olympische titels prijken op haar erelijst als international ook twee wereldtitels en drie Europese titels. Met Den Bosch, waar ze twaalf jaar lang speelde, behaalde ze ook vele Nederlandse en Europese titels. Met 368 treffers is er geen speelster die vaker scoorde in de hoofdklasse in Nederland.

Paumen werd twee keer uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld, in 2011 en 2012.

,,De kennis en ervaring van Maartje als speelster kan van grote waarde zijn voor onze vrij jonge ploeg. Ageeth en Maartje kennen elkaar goed en vullen elkaar goed aan”, aldus Remco van Lotringen, commissaris tophockey van MOP.