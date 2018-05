Tafeltennisser Heister wint Champions League

Trainer Danny Heister heeft met de Duitse tafeltennisclub Borussia Düsseldorf de Champions League gepakt. Het betekende voor de 46-jarige Heister zijn tweede titel in het belangrijkste Europese clubtoernooi met de Duitse ploeg die hij sinds 2010 onder zijn hoede heeft. Hij leidde Borussia Düsseldorf in 2011 ook naar de eindzege in de Champions League. In 2015 en vorig jaar moesten zijn mannen in de finale buigen voor Fakel Orenboerg uit Rusland.

Dit keer was Borussia Düsseldorf in de eindstrijd wel sterker dan Orenboerg. De ploeg van Heister won afgelopen weekeinde in Düsseldorf het eerste duel met 3-2, de return vrijdag in Rusland eindigde in 3-1 voor de Duitse kampioen. Kopman Timo Boll, de nummer drie van de wereld, haalde weer twee punten binnen.

Heister verlengde in januari zijn contract in Düsseldorf met drie jaar. De oud-tafeltennisser, die zelf drie keer meedeed aan de Olympische Spelen, werkt ook als bondscoach van de Nederlandse mannen.