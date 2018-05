Tennisster Rus bereikt laatste vier

Arantxa Rus staat bij het ITF-tennistoernooi in het Franse Saint-Gaudens in de halve eindstrijd. De Nederlandse tennisster stond tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova in de eerste set geen game af en won uiteindelijk met 6-0 7-5.

Het is alweer de negende keer dit seizoen dat Rus een set met 6-0 wint. Ze deed het een dag eerder in de tweede ronde tegen de Italiaanse Jessica Pieri ook al.

In die halve finales speelt Rus tegen haar landgenote Quirine Lemoine of de Griekse Valentini Grammatikopoulou, die in de tweede ronde Richèl Hogenkamp uitschakelde. Rus staat op de wereldranglijst op de 108e positie.