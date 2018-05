Van Gelder keert terug in internationale veld

Yuri van Gelder doet voor het eerst in twee jaar weer mee aan een internationale wedstrijd. De turner maakt eind mei in Osijek in Kroatië zijn rentree, laat hij vrijdag via zijn management weten. In juni (Guimareas), juli (Mersin) en september (Szombathely) volgen nog drie deelnames aan wereldbekerwedstrijden voor Van Gelder.

Chef de mission Maurits Hendriks stuurde Van Gelder een kleine twee jaar terug tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro naar huis omdat hij buiten het atletendorp op stap was geweest. Bondscoach Bram van Bokhoven liet de Brabander daarna buiten zijn selectie die toewerkt naar de Spelen van 2020 in Tokio, waardoor Van Gelder alleen nog maar tijdens nationale kampioenschappen in actie kwam.

Van Gelder moet zich nu financieel zelf zien te redden. Dankzij een sponsor kan de ringenspecialist nu meedoen aan wereldbekerwedstrijden. ,,Ik weet dat ik geen smetteloos verleden heb en de jaren beginnen te tellen, maar ik houd te veel van deze sport om nu te stoppen”, aldus de 35-jarige Van Gelder, die traint onder begeleiding van Hassan Zaazouz. ,,Sportief behoor ik nog altijd tot de besten. Het bereiken van de finale in Rio was mijn laatste internationale resultaat. Ik droom absoluut van meer. Ik ben beter dan ooit en dankbaar dat ik van mijn sponsor Business Forensics en de turnbond de kans krijg te bewijzen nog altijd finale te kunnen turnen.”