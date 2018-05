Van Poppel kan leven met derde plaats

Danny van Poppel was voor de tweede opeenvolgende dag dicht bij een ritzege in de Ronde van Italië. De Nederlandse wielrenner moest echter in de dertiende etappe achter de Italiaan Elia Viviani en de Ier Sam Bennett genoegen nemen met de derde plek. Donderdag was de coureur van Team LottoNL-Jumbo als tweede geëindigd na Bennett. ,,Tweede en derde, dan moet het maar in Rome gebeuren”, doelde hij op de slotetappe volgende week zondag in de Italiaanse hoofdstad, waar de sprinters de laatste winstkansen krijgen.

Van Poppel maakte op Eurosport zeker geen gefrustreerde indruk na zijn tweede ‘mislukte’ eindsprint op rij. ,,Ik kan hier wel mee leven. De ploeg heeft supergoed voorbereidend werk gedaan. Daar kan ik alleen maar heel tevreden over zijn. Viviani was echter gewoon te snel.”

Ploeggenoot Jos van Emden erkende dat LottoNL-Jumbo de finale goed had opgezet. ,,Maar de uitvoering was niet ideaal. Wat mij betreft hadden we het anders gedaan. Daar zullen we het met elkaar nog over hebben. We blijven het sowieso proberen.”