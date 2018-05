Vlakke dertiende rit voer voor sprinters

De sprinters krijgen in de dertiende etappe weer de kans op dagsucces in de Ronde van Italië. De rit voert van Ferrara naar Nervesa Della Battaglia en is 180 kilometer lang. De wegen zijn nagenoeg vlak, met een korte beklimming op 20 kilometer van de meet.

Danny van Poppel spurtte in de twaalfde etappe naar de tweede plaats en zal zeker willen meedoen om de overwinning. Elia Viviani en Sam Bennett zijn tot dusver de meest succesvolle sprinters in deze Giro met ieder twee ritzeges.

Simon Yates rijdt de etappe, die om 13.00 uur begint, opnieuw in de roze leiderstrui. Hij verdedigt een voorsprong van 47 seconden op Tom Dumoulin, zijn grootste rivaal. De twee zullen zich in de rit van vrijdag vermoedelijk koest houden, want zaterdag staat de rit naar de gevreesde en bijzonder steile Monte Zoncolan op het routeschema.