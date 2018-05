Astana neemt verkeersregelaar mee in Tour

Wielerploeg Astana heeft de verkeersregelaar die in de Ronde van Yorkshire bijna werd aangereden uitgenodigd voor de Tour de France. De Britse man mag in juli tijdens de Ronde van Frankrijk een etappe meerijden in de ploegleidersauto van Astana. De equipe uit Kazachstan wil de verkeersregelaar in de Tour laten zien dat veiligheid wel degelijk van groot belang is voor Astana.

De man stond eerder deze maand met zijn vlag op een verkeersheuvel tijdens de slotrit in de Ronde van Yorkshire. Hij moest het peloton waarschuwen voor het obstakel. De wielrenners reden er allemaal veilig langs, maar de ploegleidersauto van Astana reed frontaal over de verkeersheuvel heen. De Engelsman kon net op tijd opzij springen.

De internationale wielrenunie UCI heeft de betrokken ploegleider, Lars Michaelsen, voor vijftig dagen geschorst. De 49-jarige Deen moet ook een boete van ruim 4200 euro betalen. De oud-profwielrenner heeft zich al uitgebreid verontschuldigd bij de verkeersregelaar.