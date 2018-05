Beachvolleyballers uitgeschakeld in Brazilië

De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn gestrand in de kwartfinales van het toernooi in het Braziliaanse Itapema, onderdeel van de World Tour. De oud-wereldkampioenen en winnaars van olympisch brons in 2016 verloren van de Brazilianen Vitor Felipe en Guto: 18-21 21-18 13-15.

Brouwer en Meeuwsen wonnen eerder deze maand het toernooi uit de World Tour in het Amerikaanse Huntington Beach. Ook Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter slaagden er niet in de halve finales te bereiken. Ze verloren in twee sets van de als derde geplaatste Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak: 19-21 14-21.