Bernal grijpt weer de macht in Californië

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft weer de macht gegrepen in de Ronde van Californië. De 21-jarige klimmer van Team Sky sloeg vrijdag toe in de zesde etappe, een zware bergrit met de aankomst bergop in South Lake Tahoe. Bernal sprong op de voorlaatste klim weg bij klassementsleider Tejay van Garderen en soleerde naar de ritwinst én de eerste plaats in het klassement.

De talentvolle Colombiaan had eerder in de week ook al de tweede etappe gewonnen, eveneens met een solo op de slotklim. Bernal moest de gele leiderstrui na de individuele tijdrit afstaan aan Van Garderen. De Amerikaanse kopman van BMC had een voorsprong van 23 seconden op de Sky-klimmer, maar Van Garderen moest vrijdag passen toen Bernal op de zwaarste klim van de dag in de aanval ging.

De Ronde van Californië eindigt zaterdag met een vlakke rit met start en finish in Sacramento. Bernal won eerder dit jaar al een etappekoers in Colombia. In de Ronde van Romandië eindigde hij als tweede achter de Sloveen Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo.