Derde zege Groenewegen in Noorwegen

Dylan Groenewegen heeft zijn derde zege geboekt in de Ronde van Noorwegen. De kopman van LottoNL-Jumbo was ook in de vierde etappe de sterkste in de massasprint. Hij bleef de Pool Alan Banaszek, wiens voet vlak voor de finish uit zijn pedaal schoot, en Kristoffer Halvorsen uit Noorwegen net voor. Groenewegen had eerder al de eerste en derde rit gewonnen.

De 24-jarige Amsterdammer verstevigde zaterdag in Brumunddal, na 218 kilometer het eindpunt van de vierde etappe, zijn leidende positie in het algemeen klassement. De slotetappe gaat zondag naar Lillehammer, met onderweg een paar beklimmingen. De kans is klein dat Groenewegen zijn gele leiderstrui daarin kan behouden. Hij verdedigt een voorsprong van 11 seconden op de Noren Sondre Enger en Edvald Boasson Hagen.

Groenewegen bezorgde LottoNL-Jumbo de vijftiende zege van dit seizoen. De sprinter was voor ruim de helft verantwoordelijk, want hij heeft met een ‘hattrick’ in Noorwegen zijn totaal dit jaar opgevoerd naar acht zeges. De sprinter boekte eerder ritzeges in Dubai, de Algarve en Parijs-Nice. Groenewegen schreef ook Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam.