Dumoulin heeft zin in ‘mythische’ Zoncolan

Tom Dumoulin stond opvallend monter aan de start van de etappe naar de steile Monte Zoncolan. Die gevreesde beklimming ligt aan het einde van de veertiende rit in de Ronde van Italië over 186 kilometer. ,,Het wordt een superzware dag, maar ik vind dit veel leuker dan een klim van 5 procent, die me beter zou moeten liggen. Het komt door het mythische denk ik; ik hou van steil en onregelmatig”, zei de kopman van Sunweb tegen de NOS.

Dumoulin heeft nog altijd zicht op zijn tweede eindzege op rij in de Giro. De Limburger staat tweede in het algemeen klassement op 47 seconden van de Britse rozetruidrager Simon Yates.

Dumoulin zei dat hij in de beklimmingen voorafgaande aan de slotklim al strijd verwacht. ,,Renners die op vier, vijf minuten staan, gaan niet wachten tot de Zoncolan”, aldus Dumoulin, die als kleinste verzet 34 tandjes voor en 30 achter steekt voor de 10 kilometer lange klim met een stijgingspercentage van 12 procent gemiddeld ,,Dat is redelijk klein, ik kan er 10 kilometer per uur mee.”