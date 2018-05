Dumoulin: het gaat heel moeilijk worden

Tom Dumoulin beseft dat het steeds lastiger wordt om zijn titel in de Ronde van Italië te prolongeren. In de loodzware veertiende etappe naar de top van de gruwelijke Monte Zoncolan verloor hij 37 seconden op klassementsleider Simon Yates, die achter etappewinnaar Chris Froome als tweede eindigde.

Dumoulin finishte als vijfde en staat nog steeds tweede in het algemeen klassement. Mede door bonificatieseconden bedraagt zijn achterstand op Yates nu 1 minuut en 24 seconden. ,,Er komen nog vier bergritten en een tijdrit aan”, rekende de Limburger. ,,Als ik mijn achterstand dinsdag wegwerk in de tijdrit, dan komen er nog drie bergritten. Het gaat heel moeilijk voor me worden. Maar ik ga er iedere dag voor knokken. Er kan nog van alles gebeuren.”

,,Dit was echt de zwaarste klim die ik ooit heb gereden”, zei Dumoulin over de Zoncolan. ,,Het was nog zwaarder dan ik had verwacht. Ik heb op mijn limiet gereden. Ik kon niet mee met de snelsten, maar ik heb er alles uitgehaald wat er inzat. Daarom kan ik ook niet echt teleurgesteld zijn. Ik ben eigenlijk wel tevreden. Meer zat er gewoon niet in.”

Dumoulin voelt dat hij steeds dichter in de buurt van het niveau van Yates komt. ,,Maar ik zit ook nog te ver van hem af om aanspraak te kunnen maken op de roze trui”, zei hij. ,,De eerste zes van het klassement zullen in de slotweek verder strijden om de plaatsen op het podium.”