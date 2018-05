Franse wegracer Zarco op pole in thuisrace

De Franse MotoGP-racer Johann Zarco heeft poleposition gepakt voor zijn thuisrace op het circuit van Le Mans. De coureur van Yamaha was in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Frankrijk nipt sneller dan de Spaanse wereldkampioen Marc Márquez (Honda). De Italiaan Danilo Petrucci (Ducati) klokte de derde tijd.

Márquez won de laatste twee grands prix in het WK wegrace en leidt het kampioenschap. Zarco staat tweede in de tussenstand. Hij pakte zijn tweede pole van dit seizoen.

De kwalificatierace werd opgeschrikt door een zware crash van de Brit Cal Crutchlow. Die raakte plotsklaps de macht kwijt over zijn Honda en vloog over de kop. Hij landde hard op zijn rug en kreeg de schuivende motor tegen zijn helm. De winnaar dit jaar van de race in Argentinië moest per brancard het circuit af en is voor medisch onderzoek naar een ziekenhuis vervoerd.