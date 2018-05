Froome slaat terug op Monte Zoncolan

Chris Froome vierde zijn winst in de veertiende etappe van de Ronde van Italië alsof hij zojuist de basis had gelegd voor een vijfde eindzege van de Ronde van Frankrijk. ,,Winnen op een monumentale berg als de Monte Zoncolan is geweldig”, jubelde de kopman van Team Sky.

Froome stelde teleur in de eerste twee weken van de Giro, mede door twee valpartijen. ,,Maar mijn ploeggenoten zijn in mij blijven geloven. Daar ben ik ze zo dankbaar voor”, zei hij. Wout Poels presenteerde zich weer eens als meesterknecht. De Nederlander hield het tempo hoog op de afsluitende monsterbeklimming die veel Italianen als de poort naar de hel beschouwen. Slechts weinigen konden volgen. Vier kilometer voor het einde legde Froome met een splijtende demarrage de basis voor zijn ritzege.

Froome klom naar de vijfde plaats in het algemeen klassement, op 3.10 minuten van zijn leidende landgenoot Simon Yates. De etappewinnaar kon niet zeggen wat er nog mogelijk voor hem is. Zondag staat er al weer een bergetappe op het programma en na de tijdrit van dinsdag wacht het peloton in de slotweek ook nog enkele zware beklimmingen. ,,We zullen wel zien”, zei Froome. ,,Ik ga eerst hier van genieten.”