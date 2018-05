Froome wint etappe, Yates loopt uit in Giro

Chris Froome heeft de veertiende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk koos op de afsluitende monsterklim naar de top van de gevreesde Monte Zoncolan voor de aanval. Niemand kon de Brit meer achterhalen.

Simon Yates eindigde op zo’n 6 seconden als tweede. De drager van de roze leiderstrui vergrootte zijn voorsprong op Tom Dumoulin, die ruim een halve minuut moest toegeven. De titelverdediger blijft de nummer twee van de Giro, maar zag zijn achterstand in het algemeen klassement op Yates groeien tot 1 minuut en 24 seconden.

Dumoulin kon lang mee op de Zoncolan, een mythische berg van de buitencategorie met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 12 procent en uitschieters van dik 22 procent. Zes kilometer lang volgde hij het tempo van landgenoot Wout Poels, die voor zijn kopman Froome op kop moest rijden. Poels voelde zich zo sterk dat hij soms te hard ging. Vier kilometer voor het einde zag de Limburger zijn enorme inspanningen beloond.

Froome, in de eerste twee weken van de Giro niet in vorm, ging er vandoor en zelfs Yates kon de aanval van zijn landgenoot niet meteen beantwoorden. De klassementsleider kwam in de laatste meters van de loodzware bergrit nog dichtbij, maar de Brit van Mitchelton-Scott kon het gaatje net niet dichten. Froome klom naar de vijfde plaats van het klassement en verkleinde zijn achterstand op Yates tot 3.10 minuten.