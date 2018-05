Golfer Luiten klaar in Belgian Knockout

Golfer Joost Luiten is klaar op de Belgian Knockout in Antwerpen. De Rotterdammer verloor in de eerste ronde van de knock-outfase in een duel over negen holes van de Deen Joachim Brandt Hansen. De twee gingen gelijk op tot aan de laatste hole. Daar ging het mis bij Luiten met een bogey.

De Belgian Knockout op golfbaan Rinkven is een nieuw toernooi op de Europese Tour met een andere opzet. Na de eerste twee ronden gaan de eerste 64 van de ranglijst man-tegen-man door in een knock-outsysteem. Luiten wist zich als 39e te plaatsen voor de afvalrace, maar verslikte zich in zijn eerste tegenstander.

,,Ik sta zonder enig vertrouwen boven de bal op deze hobbelgreens en als je niet kan putten heb je hier helemaal niets te zoeken”, luidde het commentaar van Luiten op de website Golfersmagazine. ,,Ik heb het niet op dit soort hobbelgreens, doe mij maar razendsnelle superstrakke greens, daar kan ik veel beter op uit de voeten”, mopperde hij verder.

De Belg Thomas Pieters, die het toernooi organiseerde en het format bedacht, moest ook inrukken na zijn eerste knock-outduel. De gastheer verloor van de Duitser Maximilian Kiefer.