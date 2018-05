Hockeyers Amsterdam trekken stand gelijk

De hockeyers van Amsterdam hebben de stand gelijkgetrokken in de strijd met Kampong om de Nederlandse titel. De ploeg uit de hoofdstad won zaterdag in Utrecht het tweede duel in de best-of-sevenserie met 2-1. Mirco Pruyser zorgde er met twee doelpunten voor dat er zondag een beslissingswedstrijd komt, weer op het complex van Kampong.

De blauw-witte brigade uit Utrecht had vorige week in Amsterdam het eerste duel gewonnen via shoot-outs, nadat de wedstrijd in 1-1 was geƫindigd. Kampong kon het daarom zaterdag voor eigen publiek afmaken, maar de titelhouder kreeg maar geen vat op Pruyser die twee keer toesloeg met zijn backhand.