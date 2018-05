Jarry verslaat Haase en wint op Melkhuisje

Tennisser Nicolas Jarry heeft de tweede editie van de Melkhuisje Masters op zijn naam geschreven. De 22-jarige Chileen won zaterdag ook zijn derde en laatste partij, tegen Robin Haase: 7-5 6-3.

Haase was de titelverdediger in Hilversum. Hij miste de eerste wedstrijd van het evenement omdat hij nog actief was op het graveltoernooi van Rome. De Hagenaar werd vervangen door Tallon Griekspoor, die verloor van Alexander Boeblik uit Kazachstan. Haase verloor vrijdag zelf van de Spanjaard Guillermo Garcia-López.

De Melkhuisje Masters werden gehouden op het tennispark van HLTC ’t Melkhuisje in Hilversum, waar tot 1995 een ATP-toernooi plaatsvond. Haase, Boeblik, Garcia-López en Jarry speelden in een poulesysteem tegen elkaar.