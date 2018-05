MotoGP komende acht jaar op Le Mans

De Grote Prijs van Frankrijk in de MotoGP blijft tot en met 2026 op het circuit van Le Mans. De rechtenhouder van het WK wegrace heeft het contract met het Noord-Franse circuit met acht jaar verlengd.

Dit weekeinde vindt de 25e editie van de Grote Prijs van Frankrijk plaats. Meestal was het Circuit de la Sarthe in Le Mans de plaats van handeling. ,,We zijn er trots op”, zei promotor Claude Michy. ,,Het begon ooit in Le Mans en we zouden geen ander circuit weten waar de MotoGP beter past dan hier.”