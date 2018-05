Nadal klopt Djokovic in halve finales Rome

Rafael Nadal heeft de eindstrijd bereikt van het masterstoernooi in Rome. De Spaanse gravelkoning versloeg Novak Djokovic in de halve finales met 7-6 (4) 6-3. In de onderlinge ontmoetingen kwam de stand daarmee op 26-25, wel nog steeds in het voordeel van Djokovic.

De Serviër liet in Rome weer iets van zijn oude vechtersmentaliteit zien. Djokovic knokte zich in de kwartfinales op karakter langs de Japanner Kei Nishikori. De voormalige nummer één van de wereld, die door een slepende elleboogblessure is weggezakt op de wereldranglijst, kon Nadal in de eerste set ook goed partij bieden. De Spanjaard plaatste in de zesde game de eerste break, maar Djokovic brak snel weer terug. In de tiebreak sloeg Nadal toe, waarna hij doorpakte in de tweede set.

De Spanjaard keert terug aan kop van de wereldranglijst als hij het toernooi in de Italiaanse hoofdstad wint.