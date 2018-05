Peloton wacht zware beproeving in Italië

De Ronde van Italië gaat de beslissende fase in. Zaterdag is de koninginnenrit naar Monte Zoncolan, een berg van de buitencategorie met een beklimming van ruim 10 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 12 procent, met uitschieters van dik 22 procent.

,,Het is een steile klim, dat is het enige wat ik weet en dat is genoeg. Ik denk verder nergens aan, niet aan een trui. Ik zie wel wat er gebeurt”, zei titelverdediger Tom Dumoulin in zijn vooruitblik op de loodzware rit, met eerst nog vier stevige beklimmingen in de aanloop naar de Zoncolan.

De kopman van Team Sunweb is de nummer twee van het klassement, op 47 seconden van de Britse leider Simon Yates. De Fransman Thibaut Pinot staat derde op 1.04 van de roze trui. Op zondag volgt opnieuw een uithoudingsproef in het Italiaanse gebergte, waarna het peloton maandag van een welverdiende rustdag kan genieten.

De veertiende etappe begint rond 11.55 uur en de finish wordt tussen 17.00 en 17.30 verwacht.